In Delmenhorst hat das RKI den ersten Corona-Todesfall seit vielen Wochen gemeldet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Dienstag extrem gesunken. Allerdings hat das RKI auch den ersten Corona-Todesfall seit Wochen registriert.

17 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag für Delmenhorst am Dienstag gemeldet. Das sind 29 weniger als am vergangenen Dienstag, als es mit 46 Fällen die höchste Zahl an Neuinfektionen in diesem Jahr gegeben hatte.