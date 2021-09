Konfirmation in der Kirche Zu den Zwölf Aposteln in Delmenhorst

Zu sehen sind (hintere Reihe von links): Lasse Cordes, Tyrone Orhiere, Jannes Siemund, Nina Käter, Joleen Schenk, Lias Pflug, Nils Bollhagen und Fritz Martschin sowie (vordere Reihe von links): Benita Feith, Leah Benz, Lea Burdorf, Jeanice Schulte, Emma Wolter und Carolina Funke.

Lennart Bonk

Delmenhorst. In Düsternort ist Konfirmation gefeiert worden.

Pfarrer Fritz Martschin hat am Wochenende in der Kirche Zu den Zwölf Aposteln in Düsternort zur Feier der Konfirmation geladen – natürlich unter Corona-Bedingungen. Unter freiem Himmel gab es dann die Gelegenheit für ein Foto.