Volltrunkener Fahrer schleudert auf A 28 in Delmenhorst in Leitplanke

Mit 2,9 Promille ist ein 45-jähriger Autofahrer am Sonntag auf der A 28 bei Delmenhorst in die Mittelschutzplanke geschleudert.

Delmenhorst. Volltrunken ist ein 45-jähriger Niederländer am Sonntag gegen 14.40 Uhr auf der A28 am Autobahndreieck Delmenhorst in die Mittelschutzplanke geschleudert.

Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer auf der Fahrt in Richtung Bremen in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern geraten und mehrfach mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer sicherten die U