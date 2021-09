Bei der Ortsratswahl in Hasbergen zogen die Freien Wähler als drittstärkste Kraft neu in den Ortsrat ein und sicherten sich drei Sitze.

Sebastian Gollnow/dpa

Delmenhorst. Im Zuge der Kommunalwahlen wurde auch der Ortsrat in Hasbergen neu gewählt. Während die CDU weiter an der Spitze bleibt, zogen die Freien Wähler als drittstärkste Kraft mit drei Mandaten neu in den Ortsrat ein.

Die CDU konnte bei der Kommunalwahl ihre Spitzenposition im Ortsrat ausbauen. Die Christdemokraten erhielten 37,1 Prozent der Stimmen und somit 3,9 Prozent mehr als bei der letzten Ortsratswahl in Hasbergen. Somit erhöhen sie die