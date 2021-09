Nägelkauen bei Oberbürgermeisterwahl in Delmenhorst

In der Markthalle werden die Zahlen auf der Leinwand mit Spannung verfolgt.

Kai Hasse

Delmenhorst. Die Stichwahl-Kandidatinnen der Oberbürgermeisterwahl in Delmenhorst waren schnell klar. Dennoch gab es an Tischen der FDP oder SPD noch gespanntes Nägelkauen. In der Markthalle gab es beständiges Beratschlagen und Hoffen.

Kein Jubel, kein Klatschen. Nur das von FFP2-Masken gedämpfte Gemurmel zum Nebenmann wurde nach einer Sekunde totaler Stille für einen Moment lauter, als gegen 18.30 Uhr am 12. September das erste Wahlbüro seine Ergebnisse auf den großen Bi