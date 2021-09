Autokollision auf Stedinger Straße in Delmenhorst

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Stedinger Straße in Delmenhorst ausgefallen.

Günther Richter

Delmenhorst. Bei einem Unfall auf der Stedinger Straße am Sonntag ist eine Person leicht verletzt worden. Es entstand ein Blechschaden in Höhe von 19.000 Euro.

Gekracht hat es in Delmenhorst am Sonntagvormittag. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Bremen um 9.55 Uhr mit seinem Auto die vorfahrtberechtigte Stedinger Straße in Richtung stadtauswärts und wollte die Kreuzung Sted