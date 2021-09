Gesetz des Stärkeren lässt 1961 Häuserzeile an Gartenstraße verschwinden

Das letzte Stündlein hat 1961 für diese Häuser an der Gartenstraße geschlagen.

dk-Archiv

Delmenhorst. Vor 60 Jahren: An der Gartenstraße, Delmenhorsts zweitältester Straße, werden zwei Fachwerkhäuser dem Erdboden gleichgemacht.

Der Zahn der Zeit hatte heftig genagt an der alten Gebäudesubstanz auf der – von der Langen Straße aus gesehen – linken Seite der Gartenstraße. Am 12. September 1961 wurde mit dem Abbruch zweier Fachwerkhäuser begonnen. Auf dem so frei gerä