Liveticker: So läuft die Kommunalwahl 2021 in Delmenhorst

In Delmenhorst bestimmen die Bürger bei der Kommunalwahl am 12. September 2021, welche Politiker ihre Interessen vertreten sollen. (Symbolfoto)

Britta Pedersen / dpa

Delmenhorst. Am Sonntag, 12. September 2021, findet in Delmenhorst die Kommunalwahl statt. Wer wird Delmenhorst neuer Oberbürgermeister? Wie setzt sich der künftige Stadtrat zusammen? Wir halten Sie den Tag über in unserem Liveblog auf dem Laufenden!