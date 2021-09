Superwahlwochen in Delmenhorst vor dem Start

Wahlen stehen an: Kreuze sind im Superwahlmonat September gefragt.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Es ist ein kleiner Wahlmarathon, der am Sonntag, 12. September, in Delmenhorst startet. Was man jetzt wissen muss.

Wahlen sind die Grundlage der Demokratie, das gilt natürlich auch und gerade in diesem Superwahlmonat September. Für die Wahlen einer neuen Oberbürgermeisterin oder eines neuen Oberbürgermeisters sowie für den Rat der Stadt (rund 62000 Wah