So geht es mit dem Delmenhorster Weihnachtshaus weiter

Rund 60.000 Lämpchen leuchten am Weihnachtshaus von Sven und Martina Borchart an der Brechtstraße.

Christopher Bredow

Delmenhorst. Nach einer Menschenansammlung musste die Familie Borchart ihr berühmtes Delmenhorster Weihnachtshaus im letzten Jahr frühzeitig abschalten. Nun steht fest, wie es weitergeht.

Seit 20 Jahren ist das Weihnachtshaus von Martina und Sven Borchart an der Brechtstraße in Delmenhorst ein echter Blickfang. Im letzten Jahr mussten sie ihr traditionsreiches Weihnachtshaus allerdings schon am 13. Dezember wieder absch