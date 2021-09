Am Dienstag meldete das RKI für Delmenhorst mit 46 Neuinfektionen den höchsten Wert dieses Jahres. Foto: Melanie Hohmann

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Dienstag mit insgesamt 46 Neuinfektionen mehr Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet als an jedem anderen Tag in diesem Jahr. So geht die Stadtverwaltung mit dem erneuten Anstieg um.

Die zuletzt immer weiter steigenden Infektionszahlen in Delmenhorst hatten am Dienstag mit 46 neu gemeldeten Fällen ihren bisherigen Höhepunkt in der vierten Welle erreicht. Die Infektionen verteilen sich dabei im Wesentlichen auf