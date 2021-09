Bauarbeiten: Syker Straße in Delmenhorst wird ab Montag gesperrt

Hier starten bald die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt im Zuge des Ausbaus der Syker Straße.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Mit den am Montag startenden Bauarbeiten an der Syker Straße in Delmenhorst müssen Autofahrer sich auf jahrelange Sperrungen einstellen. Hier verlaufen die Umleitungsstrecken entlang.

Es ist das Straßenbauprojekt schlechthin für Delmenhorst: Die Sanierung der Syker Straße wird die Stadt auf Jahre beschäftigen. Bis zum Jahr 2026 sollen sich die insgesamt 12,7 Millionen Euro teuren Bauarbeiten erstrecken. Der ers