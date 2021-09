Stimmenfang mit Himbeeren: So ködert Pistorius die Delmenhorster

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) schaute am Mittwoch auf dem Delmenhorster Wochenmarkt vorbei und hatte sichtlich Spaß beim Plausch mit den Beschickern.

Malte Bürger

Delmenhorst. Kurz vor den Wahlen in Delmenhorst hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius Werbung für seine SPD gemacht - und dabei für Erstaunen gesorgt.

Einige Delmenhorster staunten nicht schlecht, als ihnen am Mittwoch plötzlich auf dem Wochenmarkt oder in der Fußgängerzone Boris Pistorius gegenüberstand. „Was machen Sie denn hier?“, wurde der niedersächsische Innenminister gleich me