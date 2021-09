Impfen ohne Termin bei Stars for Kids in Delmenhorst

Impfen ohne Termin: Das ist am 12. September in Delmenhorst möglich.

Daniel Karmann/dpa

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst und das Corona-Impfzentrum bieten Menschen ab 18 Jahren an, sich am Sonntag, 12. September, von 10 bis 14 Uhr ohne vorherige Anmeldung beim Vereins Stars for Kids, Weberstraße 6, impfen zu lassen.

Für die Aktion steht Impfstoff von Johnson & Johnson zur Verfügung. Von diesem Vakzin ist nur eine Dosis nötig; wer sich damit impfen lässt, hat also bereits nach einer Spritze den maximalen Schutz gegen eine Covid-19-Erkrankung und bra