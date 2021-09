Die Fotos von den Erstklässlern 2021 in Delmenhorst, Ganderkesee und Stuhr

Die Klasse 1a der Overbergschule in Delmenhorst mit Klassenlehrerin Sonja Starkbauer.

Yannik Koltzenburg

Delmenhorst/ Ganderkesee. Auch 2021 starten wieder Erstklässlerinnen und Erstklässler in Niedersachsen in ihr Schulleben. In diesem Artikel zeigt das dk die Abc-Schützen aus Delmenhorst, Ganderkesee und Stuhr, die von der Redaktion fotografiert werden durften.

Overbergschule Delmenhorst Yannik Koltzenburg Die Klasse 1a der Overbergschule in Delmenhorst mit Klassenlehrerin Sonja Starkbauer. Yannik Koltzenburg Klassenlehrer Daniel