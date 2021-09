Briefwahl-Panne in Delmenhorst – so reagiert die Verwaltung

In Delmenhorst geht es am Sonntag um die politische Neuordnung im Rathaus, doch in puncto Briefwahl gibt es im Vorfeld erhebliche Probleme.

Symbolfoto: Marco Julius

Delmenhorst. In Delmenhorst gibt es Probleme bei der Briefwahl, etliche Bürger warten trotz Antrag tagelang auf ihre Unterlagen. Ist ein faires Ergebnis in Gefahr?

Der Ärger ist groß. So positiv die Nachricht von den Rekordzahlen bei der Briefwahl in Delmenhorst auch klingt, so unschön sind die Nebengeräusche. Denn der gesteigerte Wunsch nach einer Alternative zum sonntäglichen Wahlgang stel