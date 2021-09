Eine Delmenhorsterin ist am Dienstag infolge eines Verkehrsunfalls leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Eine 61-jährige Delmenhorsterin ist am Dienstag auf der Wildeshauser Straße erst in den Gegenverkehr geraten und dann gegen einen Baum gefahren.

Bei einem Unfall auf der Wildeshauser Straße in Delmenhorst ist am späten Dienstagabend ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro entstanden. Eine 61-Jährige wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.Unfallursac