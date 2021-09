Der Inzidenzwert in Delmenhorst war laut RKI am Mittwoch leicht rückläufig. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Mittwoch weniger Corona-Fälle als in der Vorwoche gemeldet. Der Delmenhorster Inzidenzwert sinkt leicht, bleibt aber über 150.

Sieben neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut am Mittwoch für Delmenhorst gemeldet. Das sind deutlich weniger als der Rekordwert von 46 am Dienstag und auch drei Fälle weniger als am vergangenen Mittwoch. Der Inzidenzwert für Delmen