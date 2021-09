So fügt sich das Neubaugebiet samt Supermarkt in die Wohnbebauung ein.

Kartendaten: GeoBasis-DE/BKG, Google / Grafik: Stadt Delmenhorst, Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. Zentral in Graftnähe wohnen und dann auch noch vor der Haustür einkaufen? Das geht bald in einem neuem Wohnquartier in Delmenhorst.

Da dürften die Herzen von hunderten Bauwilligen höher schlagen: Delmenhorst bekommt ein neues Wohngebiet in attraktiver, zentrale Lage - und auch noch mit einem Verbrauchermarkt vor der Haustür! Zwischen Cramerstraße, Huntestraße, Hoye