Für die Kommunalwahl am 12. September sind in vielen Städten Niedersachsens schon mehr Briefwahlanträge als sonst eingegangen - auch in Delmenhorst. Für die Bundestagswahl am 26. September werden ebenfalls Rekordwerte erwartet. (Symbolfoto)

Delmenhorst. Für die Kommunal- und Bundestagswahl wurden in Delmenhorst und Ganderkesee neue Rekordwerte bei den Briefwählern registriert – doch es gibt Risiken.

Es ist ein Rekord mit Ankündigung. Überall in Deutschland schnellt derzeit die Zahl der Briefwähler in die Höhe, auch in Delmenhorst gibt es historische Bestwerte. So wurden nach Verwaltungsangaben bis Dienstagmorgen rund 7.900 Wahlsch