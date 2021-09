So viele Corona-Fälle wie am Dienstag hat das RKI seit Dezember nicht mehr für Delmenhorst verzeichnet. Der Inzidenzwert steigt weiter. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Dienstag mehr Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet als an jedem anderen Tag in diesem Jahr. Der Inzidenzwert steigt deutlich.

Die bisher höchste Tagesfallzahl aus diesem Jahr stammte vom 28. April, als zum Höhepunkt der dritten Welle in der Stadt 42 Fälle gemeldet wurden. Nun hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag 46 neue Fälle gemeldet. Mehr Fälle hatte e