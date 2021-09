Sie wollen in den Delmenhorster Stadtrat

Am Sonntag wird in Delmenhorst gewählt. Das dk zeigt alle Kandidaten für den Stadtrat.

Marco Julius

Delmenhorst. Bei der Kommunalwahl am Sonntag geht es um 44 Sitze im Delmenhorster Stadtrat. Das dk zeigt die Kandidaten der elf Parteien im Foto.

Wenn am Sonntag, 12. September, der neue Rat der Stadt Delmenhorst gewählt wird, dann sind es in vier Wahlbereichen zehn Parteien und Gruppierungen, die mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten in das Gremium drängen. Dazu gesellt sich ein E