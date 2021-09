Delmenhorster Schausteller bieten Jahrmarkt in Corona-Zeit

Freut sich auf den Start des Delmeparks: Danny Müller aus dem Vorstand des Delmenhorster Schaustellervereins.

Marco Julius

Delmenhorst. Fast ein Kramermarkt: Die Delmenhorster Schausteller laden auf den Graftwiesen zum Delmepark.

Fühlt sich ein wenig an wie Kramermarkt: Wer das Treiben auf den Graftwiesen in diesen Tagen beobachtet, der erinnert sich an das beliebte Volksfest vor Corona. Danny Müller, zweiter Vorsitzende des Delmenhorster Schaustellervereins, geht e