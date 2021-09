Bewaffneter Überfall auf Elan-Tankstelle in Delmenhorst

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Delmenhorst sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Zwei bewaffnete Unbekannte haben am späten Sonntagnachmittag eine Tankstelle in Delmenhorst überfallen. Zu Fuß sind die beiden Männer auf dem Hasporter Damm stadteinwärts in Richtung Riedeweg geflüchtet.

