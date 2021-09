Gingen mit ihren motorisierten "Schätzchen" an den Start (v.li.): Jan Hoyns, Roland Kuhring und Klaus Jarck.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Echte Hingucker waren am Sonntag auf den Straßen in Delmenhorst und umzu unterwegs: Nach langer Corona-Pause veranstaltete der ADAC-Ortsclub seine Oldtimer-Klassik-Rallye „Rund um die Hünengräber“.

„Alte Liebe rostet nicht!“ Dieses Sprichwort trifft zumindest auf die Motorsportfans zu, die am Sonntag an der Oldtimer-Klassik-Rallye in Delmenhorst teilnahmen. Geputzt und auf Hochglanz poliert präsentierten sie ihre motorisierten Schmuck