Gaffer leistet massiven Widerstand bei Rettungseinsatz in Delmenhorst

Bei einem Unfall an der Bremer Straße ist erheblicher Schaden entstanden - ein Gaffer behinderte die Rettungsmaßnahmen dabei erheblich.

Günther Richter

Bei einem Rettungseinsatz nach einem Verkehrsunfall am Freitag in Delmenhorst hat ein Gaffer die Einsatzkräfte massiv behindert. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Laut Mitteilung der Polizei war es gegen 13.30 Uhr auf der Bremer Straß