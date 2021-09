Keine neuen Corona-Infektionen in Delmenhorst gemeldet

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach Zahlen des RKI vom Sonntag gibt es in Delmenhorst keine neue Corona-Infektion zu verzeichnen. Der Inzidenzwert bleibt unverändert.

In der Stadt Delmenhorst sind am Sonntag keine neuen Corona-Infektionen gezählt worden. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich damit in den vergangenen sieben Tagen 102 Menschen aus der Stadt mit dem Virus infiziert. Der Inz