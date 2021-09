Freuen sich über ihren ersten Schultag (v.li.): Julius, Melek, Muhammed, Lilly-Rose, Ayden und Kiril mit ihrer Lehrerin Frau Hoffstedt.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Der „Ernst des Lebens“ beginnt: Am Samstag feierten in ganz Delmenhorst Kinder ihre Einschulung.

„Du bist 1. Klasse“ – mit diesen Worten hieß die Hermann-Allmers-Schule in Delmenhorst am Samstag ihre Erstklässler willkommen. Nach einer kurzen Feier in der Turnhalle und einem ersten Zusammenkommen mit der Lehrerin, lernten sich die neue