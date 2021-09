13 neue Corona-Infektionen in Delmenhorst

Der Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Samstag erneut gestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Delmenhorst nehmen weiter zu. Das hat auch Folgen für den Inzidenzwert.

In Delmenhorst sind weiter steigende Corona-Neuinfektionen zu verzeichnen. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstag sind in der Stadt im Vergleich zum Vortag 13 Neuinfektionen gezählt worden. Damit steigt der Inzidenzwert (In