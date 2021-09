Freut sich über eine große Nachfrage nach dem neuen Pflegeberuf: Frerk Hinrichs, Leiter der Delmenhorster Berufsfachschule Pflege Stephanusstift.

Ilias Subjanto

Delmenhorst. Voll besetzt ist der aktuelle Ausbildungskurs der Delmenhorster Berufsfachschule Pflege Stephanusstift. Mit dem neuen Pflegeberuf soll der Fachkräftemangel begegnet werden.

Seit Anfang 2020 ist in Deutschland eine Ausbildung im neuen Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmanns möglich. In Delmenhorst kann diese Ausbildung beispielsweise an der Berufsfachschule Pflege Stephanusstift an der Frie