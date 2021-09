Ortsrat Hasbergen will keine Durchfahrtssperre am Delmestau

Am Delmestau hinterlassen Jugendliche regelmäßig ihren Müll.

Marco Julius

Delmenhorst. Der Ortsrat Hasbergen will keine Durchfahrtssperre am Sandkampsdeich einrichten. Zudem wurde in der Ortsratssitzung am Donnerstagabend über den Radweg zwischen Deichhausen und Neuendeel und die Nachnutzung der Bahntrasse zwischen Delmenhorst und Lemwerder diskutiert.

Der Rad- und Straßenverkehr war auch in der jüngsten Hasberger Ortsratssitzung wieder dominierendes Thema. Dabei wurden unter anderem eine mögliche Straßensperre am Sandkampsdeich, die Erneuerung des Radweges zwischen Deichhausen und Neuend