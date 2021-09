Der Inzidenzwert in Delmenhorst hat laut RKI einen neuen Höchststand in der vierten Welle erreicht. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat Delmenhorst im Griff: Auch am Freitag meldet das RKI einen steigenden Inzidenzwert für die Stadt.

Zum dritten Mal in dieser Woche hat das Robert-Koch-Institut (RKI) mehr als 20 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Am Freitag wurden 24 Neuinfektionen verzeichnet. Das sind sechs mehr als am vergangenen Freitag. Der Inzidenzwert für