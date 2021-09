Oberstleutnant Thorsten Ickert (links) und Oberstleutnant Benjamin Eberhardt bei der Übergabe der Truppenfahne.

Ilias Subjanto

Delmenhorst. In einer Zeremonie am Donnerstag in Delmenhorst hat Torsten Ickert das Kommando des Logistikbataillon 161 an Benjamin Eberhardt überreicht.

Mit dem Klang einer Trommel im Hintergrund marschierten die Soldatinnen und Soldaten des Logistikbataillons 161 am Donnerstagnachmittag im Gleichschritt über den Appellplatz der Delmetal-Kaserne, um die Übergabe des Kommandos an einen neuen