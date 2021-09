Wie Corona die Einschulung am Maxe in Delmenhorst verändert

In sechs Veranstaltungen wurden die insgesamt 158 neuen Fünftklässler am Max-Planck-Gymnasium willkommen geheißen. Am Donnerstagvormittag war die 5e an der Reihe.

Svana Kühn

Delmenhorst. 158 Fünftklässler starten in dieser Woche am Max-Planck-Gymnasium ins neue Schuljahr. Es ist bereits die zweite Einschulung unter Corona-Bedingungen. Das Maxe feiert trotzdem. Kassenweise und in kleinem Rahmen.

Klatschen, Schnipsen, Stampfen, Klopfen – am Donnerstagvormittag wurde es kurzzeitig laut in der Turnhalle an der Berliner Straße in Delmenhorst. Auch das neue Schuljahr steht wieder im Schatten der Pandemie. Die Infektionszahlen steig