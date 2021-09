So verlief die Diskussion mit den Delmenhorster OB-Kandidaten

Zehn von elf Kandidaten stellen sich den Fragen des Delmenhorster Kreisblatts.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Zehn Bewerber für das Amt des Delmenhorster Oberbürgermeisters haben sich am Freitagabend gemeinsam vorgestellt. Hier können Sie den Livestream noch einmal schauen.

Was treibt die Frauen und Männer an, die seit Wochen und Monaten in Delmenhorst dafür kämpfen, die Nachfolge von Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) antreten zu dürfen? Wie wollen sie die Innenstadt voranbringen, und wie soll der Anspruch al