Schauplatz der Veranstaltung mit den OB-Bewerbern ist die Delmenhorster Markthalle.

Kai Hasse

Delmenhorst. Zehn Bewerber für das Amt des Delmenhorster Oberbürgermeisters stellen sich am Freitagabend gemeinsam vor. Die Veranstaltung ist online live zu verfolgen.

Was treibt die Frauen und Männer an, die seit Wochen und Monaten in Delmenhorst dafür kämpfen, die Nachfolge von Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) antreten zu dürfen? Wie wollen sie die Innenstadt voranbringen, und wie soll der Anspruch al