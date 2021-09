Reiserückkehrer sorgen in Delmenhorst weiter für hohe Corona-Fallzahlen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der sprunghafte Anstieg der Corona-Fälle in Delmenhorst ist laut Rudolf Mattern, Corona-Krisenstabsleiter der Stadt, auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Die Nachverfolgung der Kontakte sei allerdings weiterhin gewährleistet.

"Es wird wahrscheinlich noch schlimmer", sagt Rudolf Mattern, Corona-Krisenstabsleiter in Delmenhorst, in Bezug auf den rasanten Anstieg der Corona-Fälle in Delmenhorst. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 29 neue Fäll