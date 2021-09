Entlaufenes Känguru nach Wettrennen mit Kuh in Delmenhorst wieder eingefangen

Ein entlaufenes Känguru springt vor einer Kuh über eine Wiese.

Günther Richter/dpa

Delmenhorst. Das Hasberger Känguru, das sich am Donnerstag in Delmenhorst ein Laufduell mit einer Kuh lieferte, ist von seinem Besitzer eingefangen worden. Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Meldung am Freitag.

Nachdem am vergangenen Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ein Känguru ausgebrochen ist, konnte der Besitzer das Tier offenbar wieder einfangen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Freitag die Meldung, dass das Känguru wi