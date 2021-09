Führerloses Golf-Cart in Delmenhorster Gebüsch entdeckt

Der Besitzer dieses Golf-Carts wird von der Polizei Delmenhorst gesucht. Das Fahrzeug wurde am Mittwoch in einem Gebüsch entdeckt.

Polizei Delmenhorst

Delmenhorst. Am vergangenen Mittwoch hat die Polizei in Delmenhorst ein Golf-Cart in einem Gebüsch entdeckt. Nun wird nach dem Besitzer des Fahrzeugs gesucht.

Das Golf-Cart wurde gegen 13.40 Uhr in einem Gebüsch in der Nähe der Wissmannstraße aufgefunden. Die Polizei bittet den Besitzer des Carts sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden. Für den Besitz des Carts ist zwingend ein Nachwe