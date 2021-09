Zwischen Delmenhorst und Bremen müssen Fahrgäste der NWB in den nächsten Tagen einige Änderungen in Kauf nehmen.

Michael Gründel

Delmenhorst. Die Nordwest-Bahn kündigt in den kommenden Tagen Veränderungen aufgrund von Bauarbeiten in ihrem Nachtfahrplan an. Betroffen sind Delmenhorst und Bremen.

Die Nordwest-Bahn (NWB) muss in den nächsten Tagen den Fahrplan der Linie RB 58 aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn anpassen. Das wird auch die Strecke zwischen Bremen Hauptbahnhof und Delmenhorst betreffen. Laut Mitteilung mü