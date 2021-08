"Clever fit" will auf der Delmenhorster Jute Fuß fassen

Sie halten die Begrüßungstüten für neue Mitglieder bereit: Alexander Heinken (links, Studioleiter in Ganderkesee) und Regionalleiter Jusif Chleih vor Entwürfen einer Innenarchitektin zum künftigen Ambiente des Studios.

Thomas Breuer

Delmenhorst. In Delmenhorst geht die Ära des Fitness-Studios "Body Balance" im Jute-Center in Kürze zu Ende. Die Branchengröße "Clever fit" tritt die Nachfolge an.

Gerade erst hat der große Fitnesspark an der Annenheider Allee seinen Betrieb aufgenommen, da kommt schon wieder Bewegung in die Delmenhorster Fitness-Landschaft. Auf dem Jute-Gelände, wo derzeit ohnehin ein großer Umbau läuft, schließt das