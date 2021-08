Schulstart: Polizei in Delmenhorst ruft zur Achtsamkeit auf

Vorsicht ist auf dem Schulweg geboten. Das gilt nicht nur ABC-Schützen, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Darauf weist die Polizei an der Mühlenstraße mit einem Banner hin.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Diesen Samstag bestreiten hunderte neue Grundschüler in Delmenhorst zum ersten Mal ihren Schulweg. Die Polizei mahnt zur Vorsicht in den kommenden Wochen – und gibt Eltern Tipps, wie sie die Sicherheit für ihr eigenes und andere Kinder erhöhen können.

Die Polizeiinspektion in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg ruft angesichts des Schuljahresanfangs am Donnerstag zur besonderen Rücksicht auf. Am Samstag, 4. September, würden die ABC-Schützen eingeschult: "Das bedeutet auch für viele K