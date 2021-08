Delmenhorst hat laut RKI wieder den höchsten Inzidenzwert in Niedersachsen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach zwei Tagen Stillstand ist der Inzidenzwert in Delmenhorst laut RKI wieder gestiegen. Es wurde die höchste Fallzahl seit Anfang Mai gemeldet.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 25 neue Corona-Fälle für die Stadt Delmenhorst gemeldet. so viele hat es seit dem 5. Mai nicht mehr an einem Tag in Delmenhorst gemeldet. Damals lag der Inzidenzwert zum Höhepunkt der dritten W