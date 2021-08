So sehen Delmenhorster Corona-Testzentren das Ende der Gratistests

Noch verzeichnet das DRK-Testzentrum am Stadtbad Nachfrage nach Coronatests, doch sie könnte schwinden, falls Gratistests für Ungeimpfte, wie geplant, ab Mitte Oktober wegfallen.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Zum 11. Oktober soll es mit den Gratis-Coronatests bundesweit vorbei sein, zumindest für alle, die sich impfen lassen könnten. Was bedeutet das für die verbliebenen Delmenhorster Testzentren?

Die Auslastung der noch bestehenden Corona-Testzentren in Delmenhorst wechselt, auch die Schließung einer Handvoll Einrichtungen hat in den verbliebenen Teststationen nicht zu einer Flut an Testwilligen geführt. Nur leicht spüren die Betrei