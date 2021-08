Die Bauarbeiten an den Bahnübergängen „Dwoberger Straße“ und „Hinter dem Tiergarten“ werden noch bis Anfang Oktober andauern. (Symbolfoto)

Kirchner-Media/Wedel via www.imago-images.de

Delmenhorst. Autofahrer müssen weiterhin mit Verkehrsbehinderungen an der Dwoberger Straße und Hinter dem Tiergarten rechnen: Die Bauarbeiten an den Bahnübergängen in Delmenhorst dauern deutlich länger.

Verkehrsteilnehmer müssen an der Dwoberger Straße und Hinter dem Tiergarten in Delmenhorst noch einmal Geduld beweisen. Ursprünglich hatte die Vollsperrung aufgrund der Gleissanierung am Bahnübergang an der Dwoberger Straße bis zum 5.