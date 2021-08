Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI am Montag stabil. Es gelten nun die 3G-Regeln. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt laut RKI auch am Montag über 100. Es gelten jetzt neue Corona-Regeln.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst gemeldet. Da auch am vergangenen Montag kein Fall registriert wurde, bleibt die Inzidenz in der Stadt wie schon am Samstag und Sonntag bei 103,2.