Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt auf hohem Wert – 3G ab Montag

Delmenhorsts Inzidenzwert bleibt auf hohem Niveau.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist unverändert auf einem hohen Niveau. Der hohe Wert vom Samstag blieb unverändert. Seit Ende der Woche ist derweil klar, dass es ab Montag neue Regeln geben wird.

Keine Neuinfektion, aber dennoch einen gleichbleibenden Inzidenzwert für Delmenhorst meldet das Robert-Koch-Institut am Sonntag für Delmenhorst. Genau wie am Samstag liegt er demnach bei 103,2 – bei 80 Fällen in den vergangenen sieben