Mit viel Personal ging die Suche los.

Carsten Rehder/dpa

Delmenhorst. Ein Vierjähriger ist am Freitagabend im Delmenhorster Stadtteil Düsternort vermisst worden. Viele Menschen halfen bei der sofortigen Suche, auch ein Suchhund. Zum Ende wurde alles gut.

Einen glücklichen Ausgang nahm am Freitag die große Suche nach einem kleinen Jungen in Düsternort. Am Abend, 21.30 Uhr, konnten die Eltern des Vierjährigen ihren Sprössling nicht mehr in ihrem Haus finden. Ihre eigene fieberhafte Suche blie