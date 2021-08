1846 erster Anlauf für ein Krankenhaus in Delmenhorst

Hier stand zuvor das „Krankenhaus“ der Eheleute Theis: das Haus des Vaterländischen Frauenvereins (heute DRK), unter anderem mit Volksküche, an der Schulstraße im Jahr 1923.

dk-Archiv

Delmenhorst. Den Namen Krankenhaus verdiente es noch nicht wirklich: In einem Haus an der heutigen Schulstraße in Delmenhorst wurden vor 175 Jahren Zimmer zur stationären Krankenversorgung eingerichtet.

Delmenhorst und sein Krankenhauswesen – das ist in den vergangenen Jahren ein recht schwieriges Kapitel gewesen. Mit dem Neubau des DKD, für das vor einigen Wochen symbolisch der erste Spatenstich gesetzt worden ist, verbinden sich gro