Gericht verhindert Ersatz für vergiftete Buche in Delmenhorst

Keine Chance für die vergiftete Buche an der Stedinger Straße / Ecke Nordstraße oder für Nachpflanzungen an ihrer Stelle.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Der Verlust der vergifteten Buche an der Stedinger Straße in Delmenhorst hätte durch Ersatzpflanzungen aufgefangen werden sollen. Doch das stoppte nun das OVG Lüneburg. Das sind die Gründe.

Sie hat in den vergangenen Jahren die Gemüter vieler Delmenhorsterinnen und Delmenhorster bewegt: die vergiftete Buche auf dem Eckgrundstück an der Stedinger Straße/ Nordstraße in Delmenhorst. Dass sie weichen muss, ist nach einer